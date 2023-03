Juve, Chiesa vede Roma: il piano di Allegri per averlo al top

La qualità del tempo trascorso in campo, in questo momento, conta più di qualsiasi altra cosa. Federico Chiesa ha capito quale fase stia vivendo e si è perfettamente calato nella parte. Non era facile. Perché dopo il tremendo infortunio patito a gennaio 2022 - che ha comportato un'assenza di 10 mesi - rientrare fa spesso rima con scalpitare. Ogni giocatore si sente un leone in gabbia: perché con la testa vorrebbe sempre essere all'interno del rettangolo verde, ma spesso il fisico presenta subito il colpo.

Chiesa, part-time per ora

Ricadute, acciacchi, dolori, fastidi e paure, però, comportano molto spesso nuovi stop. Chiesa lo sa, per questo ha compreso alla perfezione che l'impiego part-time che gli ha cucito addosso Massimiliano Allegri è il più adatto per l'inverno. Non si sente un leone in gabbia, ma un elemento straordinariamente utile a partita in corso. Uno che può spostare l'equilibrio di una partita, come successo in più circostanze negli ultimi tempi. A partire dal derby di martedì sera: quando Chiesa mette piede in campo, col Toro allo stremo delle forze, comincia la conquista della vittoria da parte della Juventus.