Verso Roma-Juve, dalla Continassa: Miretti con Locatelli. Rispunta Kaio Jorge

TORINO - Un allenamento in parte differenziato e poi con la squadra per Fabio Miretti, che a questo punto si candida a una convocazione per la trasferta di domenica a Roma contro i giallorossi. Il centrocampista, fermo dal 7 febbraio per una forte distorsione alla caviglia sinistra, è uscito per primo dallo spogliatoio per un lavoro prima personalizzato e poi in coppia con Locatelli. Danilo, leader in campo e fuori, acclamato dai fan, ha rinnovato il contratto come anticipato con l'intervista a Tuttosport. Infine ha partecipato alla partitella a ranghi misti.