Adani cancella la storia Juve: “Il ciclo vincente è del Napoli”

Cancellare la storia è un’impresa più che azzardata, eppure Lele Adani è riuscito a superarsi. Perché secondo l’opinionista televisivo negli ultimi anni “il ciclo vincente ce l’ha insegnato il Napoli come si fa e il resto non conta”. Un’uscita che ha prontamente suscitato la replica di Cassano, non esattamente il re dei filojuventini: “Il ciclo vincente l’ha fatto una sola squadra, la Juventus”. Sorvolando sull’ipotesi fantascientifica di Ventola, che aveva risposto “Atalanta”, la discussione è poi proseguita con lo stesso Adani che ha motivato così il suo parere: “Antonio, tu ti basi solo sul risultato. Quando tu gareggi in un altro livello e prendi i calciatori più forti… Penso che concettualmente il ciclo vincente come lo intendi tu l’Italia non è pronta a sostenerlo”.