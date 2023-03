Juve, Alex Sandro e le partite contro Cuadrado: “Uno dei due esce zoppicando”

TORINO - Alex Sandro ha raggiunto le 300 presenze con la maglia della Juventus in occasione del derby di domenica vinto contro il Torino raggiungendo (con 300+ presenze) lo storico trio Buffon (685), Chiellini (561) e Bonucci (494). Per celebrare il traguardo il brasiliano ha rilasciato un'intervista esclusiva ai portali Juventus al format "The Ultimate Q&A" dove ha risposto a 21 domande sulla sua carriera in bianconero iniziata il 12 settembre 2015 nella sfida contro il Chievo Verona finita 1-1. Chiaramente le 300 presenze sono state il primo argomento trattato: "Un grande onore, arrivare a 300 partite con la Juve è una cosa storica. Una cosa alla quale bisogna dare valore non solo a queste 300 partite ma a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui perché non ho fatto da solo, quindi ringrazio tutti quello che mi sono stati vicini".

Juventus, Alex Sandro e il gol preferito Alex Sandro dimostra di avere una solida memoria ricordandosi la gara d'esordio (contro il Chievo), il numero di gol realizzati ad oggi (15), al prima doppietta (contro il Parma nel 2021), la prima rete in Champions League (a Malmoe nel 2021) ed il primo gol in bianconero che, tra l'altro, coincide con quello che lui definisce il più bello: il destro a giro dal limite dell'area realizzato alla 20ª giornata della stagione 2015-16 in occasione di Udinese-Juventus finita 4-0 in favore dei bianconeri con la rete del brasiliano che aprì le marcature.