Crespi super nel segno di Zoff. E la Juve lo vuole

Il Friuli Venezia Giulia è una terra speciale per la Juventus. Da lì è partito il percorso della leggenda Dino Zoff: straordinario portiere prima, poi diventato allenatore bianconero. Questa è la fonte d'ispirazione di Gian Marco Crespi, nato a Udine, ma negli ultimi anni spesso con la valigia in mano e un biglietto aereo in tasca. A gennaio è atterrato a Torino, per difendere la porta della Juventus Next Gen.

Crespi alla Juve: la fiducia di Brambilla Il suo avvio è stato folgorante: si è messo in mostra in campionato, ha parato un rigore decisivo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro il Foggia e nella finale d'andata è risultato il migliore in campo. Tre le respinte da applausi: la prima sulla conclusione al volo di Ronaldo da fuori area, la seconda sul colpo di testa ravvicinato di Ferrari, la terza nel finale sul bolide di Stoppa dalla lunga distanza. Se i bianconeri sono ancora in corsa per aggiudicarsi il trofeo - per il quale si giocheranno il tutto per tutto nella sfida di ritorno dell'11 aprile al Menti contro il Vicenza - devono ringraziare Crespi, autore di una prestazione splendida. Sempre sereno, tranquillo, sicuro dei propri mezzi. Un gigante, che non ha avuto bisogno di chissà quale periodo di ambientamento per incidere agli ordini di Brambilla. Non è un caso che il tecnico gli abbia subito consegnato le chiavi della porta: il ragazzo, classe 2001, ha mezzi tecnici, fisici e caratteriali per crescere in fretta.