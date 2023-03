Roma-Juve: Vlahovic, serve una partita da… anti-Dybala. Il retroscena

ROMA - Paulo Dybala e Dušan Vlahovic sono amici . Sinceri. E si stimano. Però c’è un però … Se il bomber non fosse stato acquistato dalla Juventus , a metà della scorsa stagione, ora - molto probabilmente - Paulo Dybala sarebbe ancora un giocatore della Juventus . E questa sera all’ Olimpico - molto probabilmente - vestirebbe la maglia bianconera . Nel gennaio del 2022, infatti, venne bloccato in extremis Morata (quando era ormai ad un passo dal Barcellona) proprio con l’idea di fargli fare la spalla del serbo . E di lì a poco la dirigenza bianconera prese la decisione di interrompere le trattative con l’ argentino , che venne convocato in sede al solo scopo di un bel arrivederci e grazie. Il progetto era cambiato, e poco importava che poi Morata sarebbe andato via: al suo posto è stato individuato Milik quale uomo su cui puntare come spalla/vice Vlahovic . Da schierare con Chiesa e Di Maria .

Roma-Juve e l'occasione per Vlahovic

Vlahovic finora ha fatto vedere buone cose, ma non ho di certo espresso tutto il suo potenziale. Un po’ perché bloccato da infortuni, e un po’ perché ha patito , quantomeno all’inizio, l’inserimento in una big. Peraltro tutte le difficoltà legate a rivoluzioni societarie e inchieste, non hanno di certo giovato al clima del gruppo. Questa sera avrà una ghiotta occasione per griffare in maniera clamorosa la rimonta della Juventus. La squadra è più completa rispetto al solito, ha recuperato convinzione: verosimilmente palloni giocabili non mancheranno. Una rete, o più, all’Olimpico proprio contro l’amico, ed ex compagno di squadra, rappresenterebbe un segnale decisamente importante. Da vero bomber Juve.