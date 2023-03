Juventus, Allegri a Buffon: "Mi facevi emozionare, sei un fuoriclasse"

TORINO - Nonostante la delusione per la sconfitta contro la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico, Max Allegri ha trovato lo spazio per sorridere nel post-partita, grazie alla piacevole sorpresa che ha trovato nel salotto della Domenica Sportiva, dove era presente in collegamento il suo ex giocatore Gianluigi Buffon .

Allegri e il siparietto con Buffon

Per l'attuale portiere del Parma, l'allenatore della Juventus non ha potuto far altro che spendere bellissime parole: "È stato un fuoriclasse. Lui lo sa che io con i portieri non ho un grande feeling, ma mi emozionavo a vederlo parare. Ha fatto certe parate... Mi ricordo quella che fece contro Iniesta in casa, al 45' del primo tempo, che lì cambio il risultato. Quelle le fanno solo i fuoriclasse, per quelle non ci sono schemi, niente. È Madre Natura, babbo e mamma hanno fatto un buon lavoro. Ci sono le categorie, sennò tutti saremmo uguali, ma fortunatamente non è così". "Grazie mille", la risposta emozionata di Buffon nell'ascoltare le parole del suo ex allenatore.