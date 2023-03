TORINO - L'esultanza di Paulo Dybala per la vittoria da ex ha fatto male a tanti tifosi della Juventus. Per questo motivo, sul canale Telegram, l'attaccante argentino della Roma ha deciso di rispondere ai tanti che lo hanno insultato per aver celebrato il successo della Roma alla fine partita: "So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante".