Juventus-Friburgo: ecco quando parlerà Allegri e il programma della vigilia

TORINO - Dopo la sconfitta per 1-0 all'Olimpico contro la Roma, la Juventus è chiamata a rialzare subito la testa in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo in programma giovedì alle 21 all'Allianz Stadium. La bellissima rete di Gianluca Mancini ha regalato il successo ai giallorossi di José Mourinho costringendo la Vecchia Signora a uno stop dopo quattro vittorie consecutive in campionato. Ora, però, bisogna pensare alla gara contro i tedeschi. Dopo aver usufruito di una giornata di riposo dopo il rientro a notte inoltrata dalla trasferta nella Capitale, la Juventus si è ritrovata questa mattina al Training Center focalizzando l'attenzione su esercitazioni tecniche per la manovra avanzata con finalizzazione e possesso palla, prima di chiudere la sessione di allenamento con una partitella.