Plusvalenze Juve, il Tar bacchetta i tribunali dello sport

Il Tar che impone alla Giustizia Sportiva di mostrare quel famoso documento, chiesto un’infinità di volte dalle difese del processo plusvalenze, è una notizia molto importante. E non perché dia l’opportunità alla Juventus di giocare la carta vincente per annullare la sentenza (non è infatti detto che sia decisiva, diciamo che è un po’ come quando mandano l’arbitro al Var). Piuttosto perché si tratta di una bacchettata secca e severa sulle dita della giustizia sportiva. Il Tribunale Amministrativo richiama infatti i tribunali sportivi a un esercizio della giustizia più coerente con la Costituzione e i principi del giusto processo, senza sviare verso quell’iter segreto e privatistico a cui si è assistito (per modo di dire) il 20 gennaio e di cui si è letto nelle successive motivazioni. La giustizia sportiva ha una sua sacrosanta autonomia, ma entro i paletti dei diritti costituzionali, cui il Codice di Giustizia dello Sport del Coni fa peraltro ampi ed esaustivi riferimenti. Per esempio: non esiste nessuna necessità di «essere veloci» a scapito della «certezza» che invece serve per una condanna. E non si può violare il diritto alla difesa in nessun modo. La sentenza del Tar suona come un avvertimento a chi pensa che, in seno alla giustizia sportiva, tutto sia consentito in nome dell’autonomia e dei principi associativi.