Allegri, la Juve e il Friburgo: obiettivo quarti, da raggiungere così

TORINO - Massimiliano Allegri si conferma un galantuomo a fine conferenza stampa in vista del match contro il Friburgo: «Visto che è la festa delle donne, ora distribuiranno le mimose a tutte le donne in sala». E prima del gesto che sorprende le giornaliste, il tecnico mette la Juventus sul chi va là. Così, eccolo ricordare il pareggio interno contro il Nantes, invocando quella che sarebbe solo la seconda vittoria europea in casa della stagione per i bianconeri dopo quella con il Maccabi Haifa. Max auspica dunque un successo senza prendere gol per ipotecare il passaggio ai quarti di Europa League.