Juve, Szczesny e Peyraud-Magnin: portieri per caso, Buffon idolo e i riti pre-partita

Szczesny e Peyraud-Magnin, mancati attaccante e centrocampista: portieri per caso (e talento)

Inevitabile partire dalla scelta del ruolo. Quel ruolo che da ragazzini o ragazzine nessuno vuole fare. Neppure Szczesny: "Mi volevo divertire a giocare a calcio facendo gol. Quando giocavo con mio fratello facevo l’attaccante, ma era davvero scarso. Una punta alta, che non riesce a controllare una palla. Dopo qualche mese l’allenatore è stato molto onesto con me e mi ha detto: “Guarda, sei alto, tuo padre è ex portiere. Provaci”. La prima volta che avevo indossato i guanti avevo tre o quattro anni ed era accaduto proprio con lui. Non mi piaceva per niente, non mi piace ancora, ma ci ho provato ed è andata abbastanza bene direi...”.

Pure Peyraud-Magnin non si sarebbe immaginata coi guantoni alle mani: “Successe che un giorno mancava il secondo portiere. Chi prese quel posto? Ovviamente io. Era destino. Posso dire che è stato il destino a mettermi avanti a quel ruolo. Giocavo a Lione, per la precisione centrocampista di sinistra”.

Ogni portiere ha i suoi riti. “Devo toccare tre pali, poi calpestare il dischetto del rigore e allora sì, possiamo cominciare” ha spiegato Peyraud-Magnin e Szczesny, in campo la suo fianco nel corso delle riprese, ha aggiunto: “Io, invece, no. Non tocco nulla. In porta mi sento a casa mia. Guardo l’area di rigore e mi dico: “ok, qui posso toccare con le mani”. Giochiamo”.