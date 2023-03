Pogba, Allegri: "Un ritardo". Calvo: "Deve essere un esempio"

Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'andata dell'ottavo di finale di Europa League contro il Friburgo sul caso Pogba: "L'esclusione di Pogba per motivi disciplinari? E' semplice, è arrivato in ritardo alla convocazione di ieri sera, nel rispetto del gruppo credo sia stato giusto mandarlo a casa e averlo a disposizione da domani". Anche Francesco Calvo si è espresso sulla multa al centrocampista francese: "La decisione di multarlo è nata in maniera molto semplice, è arrivato in ritardo e ci sono delle regole. La disciplina all'interno del gruppo è fondamentale, ci aspettiamo che Pogba sia un esempio per gli altri. Non convocarlo è stata una decisione naturale e spontanea tra allenatore e società, in automatico poi scatterà la multa".