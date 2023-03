Juve-Friburgo, Di Maria: "Rinnovo? Ne stiamo parlando. Sento grande affetto"

TORINO - "Fastidio, normale fatica, stiamo giocando tanto. Penso che la cosa importante era fare una gran partita e vincere e ce l'abbiamo fatta". Il fuoriclasse bianconero Angel Di Maria, match winner dell'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Juventus e Friburgo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per aver aiutato la squadra, è importante, farò così fino alla fine . Stiamo facendo un buon lavoro".

Di Maria, l'Europa League con la Juve e il rinnovo

"Vincere l'Europa League? Faremo del nostro meglio per farcela. Abbiamo due obiettivi, Coppa Italia e Europa League proveremo a vincerle entrambe. Rinnovo? Non so, stiamo parlando. Sono molto felice qui, sento l'affetto della gente, ora lo sento all'inizio era difficile. Loro sono contenti e io sono contento e questo é importante", conclude Di Maria.