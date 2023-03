Juve-Friburgo, Danilo ringrazia Del Piero e chiarisce su Pogba: "Le regole sono importanti"

TORINO - Il difensore brasiliano della Juventus Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 sul Friburgo nell'andata del'ottavo di finale di Europa League. Danilo apre l'intervista rigraziando Alex Del Piero per avergli detto di essere sempre più un leader per la Juventus: “Grazie Capitano per le belle parole Provo sempre a fare il mio lavoro e ad aiutare i ragazzi più giovani, perchè abbiamo vissuto qualcosa in più di loro. Sono contentissimo alla Juve, ho trovato una casa che mi ha abbracciato e in campo cerco di ripagare la fiducia e l'amore che mi danno qui”. Danilo poi aggiunge: "Cambiare da destra a sinistra ci metto 5-10 minuti ad abituarmi, ma preferisco sempre giocare a destra come terzino, Da centrale a due preferisco giocare a sinistra. E' strano. Basta essere a disposizione, poi le cose diventano più facili e tutti mi danni una mano, commetto qualche sbaglio ma sono sempre lì che è la cosa più importante”.