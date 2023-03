Juventus, Del Piero: “Vlahovic frenato psicologicamente, ma ha la fiducia di tutti”

Juventus-Friburgo: Vlahovic ancora a secco

Quinta partita senza trovare la via della rete, invece, per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, infatti, non segna dall'andata dei playoff contro il Nantes, esattamente dal 16 febbraio, quando un suo gol portò avanti la Vecchia Signora prima del pareggio definitivo di Ludovic Blas. Da quella sera, l'ex Fiorentina è andato in bianco in campionato contro Spezia, Torino e Roma (in A l'ultima rete risale al 7 febbraio, doppietta alla Salernitana) e in Europa League nel ritorno contro i francesi e nel primo round con i tedeschi.

Juve-Friburgo, Di Maria: "Rinnovo? Ne stiamo parlando. Sento grande affetto"

Juve-Friburgo, ancora problemi per Alex Sandro: esce al 23'