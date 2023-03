Pogba, l’ironia di Allegri e il riscatto in Juventus-Sampdoria

TORINO - Niente Friburgo ieri sera per Paul Pogba. E le condizioni fisiche del centrocampista stavolta non centrano. A costringere il francese in tribuna anziché in campo è stato Massimiliano Allegri: il tecnico bianconero, in accordo con la società, è stato intransigente nell’escludere il Polpo dalla lista dei convocati, diramata ieri mattina, per la sfida d’andata degli ottavi di Europa League. Il motivo? Il francese si è presentato in ritardo mercoledì sera al JHotel alla cena con la squadra nel ritiro pre gara, non certo l’atteggiamento giusto per un professionista che in questa stagione - anche per colpa sua - ha giocato appena 35 minuti, una comparsata nelle ultime due partite di campionato contro Torino e Roma. E certamente Pogba sarà anche multato dal club: secondo il regolamento interno della Juventus la violazione disciplinare viene punita con una multa, come è accaduto a Moise Kean domenica sera per l’espulsione record (dopo appena 40 secondi dal suo ingresso in campo e per un fallo di reazione ingiustificabile) a Roma.