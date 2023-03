Juventus, Di Maria e Alex Sandro al J Medical: controlli dopo il Friburgo

TORINO - È un momento davvero magico per Angel Di Maria . Il Fideo, dopo la tripletta nel ritorno dei playoff di Europa League contro il Nantes, ha deciso con un colpo di testa imperioso anche l'andata degli ottavi contro il Friburgo all'Allianz Stadium. Per l'argentino si tratta dell'ottavo gol stagionale (sette gli assist) in 24 presenze complessive. Dopo la partenza a razzo con gol e assist all'esordio contro il Sassuolo, Di Maria ha dovuto fare i conti con un infortunio al bicipite femorale che l'ha tenuto ai box per diverse settimane. Al rientro, però, si è subito fatto trovare pronto e sta facendo benissimo.

Un altro problema, però, potrebbe nuovamente fermarlo. Il calciatore, infatti, all'indomani del match contro il Friburgo, si è presentato al J Medical per sottoporsi a dei controlli: in realtà potrebbe trattarsi solamente di un affaticamento al flessore. Gli esami sono durati mezz'ora, dopodiché il Fideo è uscito sorridente e si è fermato con i tifosi per fare delle foto. Nella sfida contro i tedeschi Massimiliano Allegri ha già dovuto fare a meno di Alex Sandro, non al meglio già alla vigilia e sostituito dopo appena 23'. Anche il brasiliano si è sottoposto a dei controlli per verificare l'entità dell'infortunio, terminati i quali ha lasciato la struttura a bordo della propria auto. Destano invece non poche preoccupazioni le condizioni di Federico Chiesa, rimasto in campo ma visibilmente zoppicante.

