Juventus, anche Chiesa al J Medical: attesa per gli esami

TORINO - Federico Chiesa è stato uno dei protagonisti del successo della Juventus contro il Friburgo (1-0) nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Il giocatore azzurro si è infortunato al ginocchio destro (non quello operato l'anno scorso) all'81' per via di un movimento innaturale ma, pur di non lasciare i compagni in inferiorità numerica (perché erano finiti i cambi) è rientrato all'83' concludendo la partita. L'ex Fiorentina questa mattina verso le 10:40, dopo Angel Di Maria ed Alex Sandro, si è presentato al J Medical per i controlli (durati circa 40 minuti) come anticipato ieri nel post-partita da Massimiliano Allegri: “Vediamo domani, perché momentaneamente non possiamo sapere nulla". Chiesa