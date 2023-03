Di Maria premiato prima di Juve-Sampdoria: è il migliore di febbraio

Angel Di Maria è sempre più determinante per la Juventus . Il mese di febbraio per il Fideo ( sottoposto oggi ad alcuni controlli al J Medical ) è stato straordinario: gol, assist e giocate che hanno consentito ai bianconeri di andare avanti in Europa League e non solo. Massimiliano Allegri , che nella prima parte di stagione non l'ha praticamente mai avuto a disposizione, può finalmente contare sul fenomeno argentino che dopo aver vinto il Mondiale in Qatar è tornato ad incantare il popolo bianconero. L'ultima perla è arrivata proprio ieri contro il Friburgo : gol di testa e 1-0 allo Stadium in vista del ritorno in Germania . A premiarne l'importanza ci pensa anche il club bianconero stesso: domenica, prima del match contro la Sampdoria , Di Maria verrà infatti premiato come MVP di febbraio .

Juventus, Di Maria MVP di febbraio

Il club bianconero ha annunciato la premiazione del Fideo tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito: "La qualità delle giocate, la bellezza dei gol, la passione, la grinta e l'amore per il gioco. Basta questo per capire come mai il Fideo sia stato il giocatore più votato dai tifosi sul nostro sito nel mese di febbraio, e perchè domenica, al temrine del riscaldamento prima di Juve-Sampdoria, riceverà il premio di "MVP of the Month Powered by FIFA23". Un Di Maria che ha iniziato il 2023 su livelli pazzeschi, come testimoniano - ma sono solo esempi - le ultime prestazioni in Europa League: 4 gol in due partite, l'ultimo di testa, al Friburgo. Tutti con le mani a formare il cuore, allora, proprio come fa lui".