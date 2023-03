"Heysel, Juve costretta a giocare dalla polizia. Boniperti non voleva"

Francesco Merloni , imprenditore e politico italiano oggi 97enne, ha rilasciato una lunga ed approfondita intervista al Corriere della Sera. Tra imprenditoria, passando per la politica, al rapporto "particolare" con Silvio Berlusconi e chiaramente con lo sport a tinte bianconere. Merloni eredita dal padre Aristide l'impresa Ariston , esportata in tutto il mondo (uno dei primi ad andare in Cina) che diventa il primo sponsor sulla maglia nella storia della Juventus .

Merloni, la rivelazione sull'Heysel

L'imprenditore ha anche raccontato degli importanti retroscena in merito alla tragedia dell'Heysel avvenuta il 29 maggio 1985 poco prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni tra la Juventus ed il Liverpool: "Poi ci fu l’Heysel. Ero lì, arrivai allo stadio con il pullman della squadra assieme a Boniperti. Dalla tribuna ho visto tutto. Mi precipitai negli spogliatoi, c’era anche De Michelis. Boniperti non voleva giocare, fui io a fargli da interprete in francese con la polizia belga. Ci dissero: “È stato mobilitato l’esercito, ma arriva tra due ore; se non giochiamo ci saranno migliaia di morti”. Fu terribile, non andai più allo stadio". Una volta di più, ancora, e da un altro testimone d'eccezione, la definitiva cancellazione di tutte le immonde bugie fatte circolare sul comportamento della Juve in quelle terribili ore.