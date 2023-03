Compagnon convocato da Allegri: dalla Next Gen alla Juventus dei grandi

La Juventus continua a credere nei propri giovani, e con essa anche Massimiliano Allegri . Un po' per emergenza, un po' per dare continuità al progetto bianconero che vuole vedere i calciatori di Next Gen e Primavera il prima possibile con la squadra dei big, il tecnico toscano sta dando pian piano fiducia a tanti giovani. L'ultimo in ordine di tempo è Mattia Compagnon , che sarà stato convocato per il match contro la Sampdoria viste anche le assenze nel reparto offensivo, come annunciato dall'allenatore nella conferenza pre gara .

Chi è Compagnon

Classe 2001, esterno mancino che predilige giocare sulla destra per accentrarsi e tentare la conclusione. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, nel gennaio 2021 passa dal bianconero dei friulani a quello della Juventus Next Gen in prestito, con la chiamata arrivata durante le festività natalizie. Mostra subito le sue qualità, tanto da convincere il club ad acquistarlo a titolo definitivo. L'anno scorso 31 presenze condite da 9 gol e 1 assist tra tutte le competizioni, quest'anno ad ora 28 partite, 5 reti e 3 pasaggi chiave. Dà del tu al pallone, ha visione di gioco e feeling con la porta, quest'ultimo nato per la sua passione sfrenata per il gol: anche per questo Massimiliano Allegri decise di convocarlo prima nel match di ottobre contro il Lecce vinto per 1-0 (dove non scese in campo), poi per la tournée americana, nella quale si fece ulteriormente notare per il gol nella vittoria contro il Chivas Guardalajara. La rete non è però arrivata dal suo mancino, ma col destra grazie ad una conclusione imparabile dopo una finta col sinistro. Impegno, umiltà, voglia di arrivare: queste le doti che lo stanno facendo pian piano arrivare in alto, fino ad allenarsi con i big come Vlahovic e Di Maria, due calciatori che apprezza particolarmente, chi per il modo di arrivare al gol, chi per le sue doti palla al piede. Ora tutte le sue qualità al servizio di Allegri e della Juventus, in attesa del tanto atteso debutto con la squadra dei grandi.