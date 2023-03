Juventus-Sampdoria, Pogba non convocato! La lista di Allegri

TORINO - Dopo la vittoria per 1-0 sul Friburgo di giovedì 9 marzo, nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. I bianconeri, infatti, sono attesi da un'altra sfida all'Allianz Stadium - l'ultima prima della sosta per le Nazionali - dove affronteranno la Sampdoria. Appuntamento per domenica 12 marzo alle ore 20:45. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro i blucerchiati di Stankovic. Paul Pogba non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina.