Juve, infortunio Pogba: Allegri svela il retroscena ed esalta Barrenechea

Pogba ha avuto un problema fisico mentre era impegnato in allenamento a battere le punizioni. Ad affermarlo è stato proprio il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parlando a Dazn a margine dell'intervista pre partita. Per il centrocampista francese previste visite mediche al J Medical nella giornata di lunedì per capire l'entità dell'infortunio. Il tecnico bianconero ha dichiarato: "Stamattina mente calciava le punizioni si è fermato sull’adduttore, domani vedremo l’entità del danno. Stasera poteva darci una mano ma è andata così. Deve rialzarsi e voler tornare quello che era prima".