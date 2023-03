Juve, il pensiero di Kostic e il gesto di Vlahovic al gol di Soulé

La Juventus continua a vincere ma per Dusan Vlahovic la ruota della fortuna al momento sembra non girare. Il centravanti serbo, miglior marcatore della squadra con 10 gol stagionali, non segna dal gol realizzato in Europa League nel match d'andata contro il Nantes e in campionato le ultime reti risalgono alla doppietta contro la Salernitana. Nel match vinto dai bianconeri per 4-2 contro la Sampdoria l'attaccante ha avuto l'occasione di sbloccarsi con un calcio di rigore nel secondo tempo, ma il tiro è finito sul palo e la partita si è chiusa senza che Dusan potesse iscriversi al tabellino dei marcatori.