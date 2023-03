Soulé, la prima volta con la Juve: gol alla Samp, "Mi veniva da piangere"

Juventus-Sampdoria ha regalato tante emozioni e tanti gol. Una vittoria importante per i bianconeri contro una squadra che ha lottato fino alla fine all'Allianz. Ma torniamo alle emozioni perché nel gol del 4-2 della squadra di Allegri c'è lo zampino di Matias Soulé , o meglio la testa. Bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Il suo tap in da distanza ravvicinata gli è valso anche il primo gol in Serie A. Un'esultanza quasi in lacrime e la corsa dei compagni ad abbracciarlo . L'argentino è diventato il primo giocatore nato dal 2003 a segnare per la Juventus , un altro dato a favore del numero 30.

Juventus-Sampdoria, le parole di Soulé

A fine partita ha parlato anche Matias Soulé, raccontando le sue emozioni dopo il gol: "Lo aspettavo da tanto tempo e dopo aver segnato non sapevo come festeggiare, mi veniva da piangere. Ho avuto due occasioni e una è andata bene. Ascolto tanto i consigli di Di Maria e Paredes, per me è un orgoglio allenarmi al loro fianco. Ho imparato tanto da quando sono in prima squadra, ma anche la Next Gen è stata fondamentale per la mia crescita. Allegri? Mi ha detto di stare attento alla fase difensiva e aiutare la squadra".

Juve-Sampdoria, Marcolin su Soulé

Dario Marcolin, ex calciatore e ora opinionista su Dazn, ha parlato ed elogiato Soulé: "In lu vedo i tempi del grande giocatore. Non porta troppo palla e anzi va subito alla ricerca dell'assist. Rallenta quando deve rallentare, è sicuro della sua qualità tecnica".