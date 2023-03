Juventus, Bonucci e Pogba al J Medical per accertamenti

Per la Juventus è tempo di controlli dopo il successo per 4-2 contro la Sampdoria e in vista della determinante sfida di giovedì in Europa League contro il Friburgo. Paul Pogba e Leonardo Bonucci, all'indomani della vittoria contro i blucerchiati, si sono presentati al J Medical per alcuni controlli. Il francese ha saltato la sfida per dei problemi muscolari, e come dichiarato da Allegri non sarà disponibile per la trasferta in Germania. Per quanto riguarda Bonucci, il difensore ieri ha giocato i primi 45' della sfida di Serie A prima di essere sostituito, ed è appena uscito dal J Medical zoppicando.