Juve, l'Europa che vale, le scelte e l'enigma Chiesa

TORINO - La Juventus si avvicina a grandi passi alla sfida dell’Europa-Park di Friburgo che darà l’accesso ai quarti di finale di Europa League: un appuntamento fondamentale per i bianconeri di Max Allegri che potranno difendere l’1-0 dello Stadium, con l’incornata di Angel D i Maria all’andata, ma non dovranno solo difendersi.

El Fideo per accendere l’attacco

La certezza della Juventus è proprio El Fideo, che ha messo a segno 4 reti in tre partite di Europa League e che ha potuto riposarsi domenica in campionato contro la Sampdoria per smaltire un fastidioso affaticamento muscolare. L’argentino è il punto di riferimento in attacco per accendere la prima punta, con il ballottaggio aperto tra Dusan Vlahovic e Moise Kean.