Inter-Juve, ecco l'arbitro: i precedenti. Toro-Napoli, Marchetti

Il derby d'Italia tra Inter e Juventus si avvicina sempre di più: domenica alle 20:45 al Meazza andrà in scena la sfida tra i nerazzurri di Inzaghi , forti della qualificazione ai quarti di Champions League , e i bianconeri di Allegri che domani affronteranno il Friburgo in Europa League . La sfida, come ufficializzato dall' Aia , verrà arbitrata da Daniele Chiffi : gli assistenti saranno Preti e Berti , Marinelli quarto uomo, Mazzoleni al Var e Piccinini all'Avar. Nel match d'andata la Juve riuscì ad imporsi per 2-0 grazie ai gol di Rabiot e Fagioli .

Chiffi, i precedenti con la Juventus

L'arbitro di Padova ha arbitrato i bianconeri in dieci occasioni tra Serie A e Coppa Italia. Sei volte in casa, e quattro in trasferta. Con lui la Juve ha sempre vinto tranne che nell'ultimo match dello scorso campionato in casa della Fiorentina (0-2). L'ultimo successo è recente: Chiffi ha infatti diretto il derby vinto dalla Vecchia Signora contro il Torino per 4-2, che tra le altre cose ha visto il momentaneo ritorno in campo di Paul Pogba. Ai granata, impegnati contro il Napoli, spetterà Marchetti.