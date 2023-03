Dentro il bunker Friburgo, il segreto dei tedeschi che sfidano la Juve

FRIBURGO – Nel cuore della Brisgovia, in una zona di confine vicino al Reno a cavallo tra Francia e Svizzera, il Friburgo ha eretto il suo bunker: è l' Europa Park Stadion , la casa della squadra tedesca che in questa stagione è diventata invalicabile. Un fortino grazie al quale la squadra di Streich , tecnico fresco di rinnovo e un'istituzione locale da ormai oltre 30 anni, ha costruito la sua fortuna. Il Friburgo in casa non incassa una sconfitta dal 12 agosto , da quando era caduto contro il Borussia Dortmund, uscito vincitore per 3-1. Da allora, in tutte le competizioni, l'Europa Park non è più stato espugnato da nessuno: segnale forte per la Juve, alla quale basterà sì un pareggio, anche uno 0-0, per passare il turno, ma che dovrà vedersela con una formazione capace di trasformarsi quando gioca davanti al suo pubblico.

Coraggio e intraprendenza

Il fattore tifosi giocherà inevitabilmente un ruolo fondamentale, perché lo stadio sarà esaurito per l'ennesima volta in stagione con 35 mila spettatori e la pressione degli spettatori, come ha detto il tedesco ex bianconero Thomas Haessler, è in grado di mandare in confusione gli avversari e al tempo stesso caricare gli idoli di casa. In più Streich potrà stavolta contare, rispetto all'andata, su una prima punta di peso come l'austriaco Gregoritsch, pericoloso sulle palle inattive e in grado di favorire con la sua presenza gli inserimenti dei centrocampisti offensivi. Per tutti questi motivi, considerando le tante assenze e la situazione di generale emergenza bianconera, servirà una Juventus coraggiosa e intraprendente, non una squadra concentrata sull'amministrare l'1-0 dello Stadium.