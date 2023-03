Friburgo-Juventus, Szczesny: "Champions possibile anche col -15"

FRIBURGO (Germania) - "Per portare a casa un buon risultato dobbiamo fare un po' quello che abbiamo fatto all'andata. Siamo stati molto ordinati e dobbiamo portare pazienza, l'ordine sarà la chiave". Al fianco di Max Allegri , nella conferenza stampa alla vigilia di Friburgo-Juventus, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, c'è Wojciech Szczesny : "Più facile preparare l'Europa League? Più facile no. Qua abbiamo la possibilità di portare a casa un trofeo importante anche perchè non abbiamo più l'obiettivo dello Scudetto . Non credo sia più facile, ma ci stimola l'idea di portare a casa un trofeo. Differenze tra Europa League e Champions a livello di emozioni? È un'emozione diversa anche per la Juventus".

Szczesny su Friburgo-Juventus e la Champions

"Cosa mi aspetto di diverso domani rispetto alla partita di andata? Sicuramente mi aspetto qualcosa di diverso perchè il Friburgo per passare il turno deve fare gol. Nella gara d'andata sono rimasti molto compatti dietro, noi cercheremo di limitarli. Ho studiato i rigoristi? I rigori li abbiamo provati come facciamo sempre e come abbiamo fatto nella gara d'andata. Le italiane in Europa? Sono contento per Inter e Milan, speriamo che Napoli e noi e Roma domani faremo altrettanto, sarebbe un bel segnale per il calcio italiano. Noi l'anno prossimo vogliamo la Champions e penso che potremo giocarla anche con i 15 punti di penalizzazione. Mancano tante partite, abbiamo tutte le possibilità di raggiungere la qualificazione", conclude Szczesny in conferenza stampa.