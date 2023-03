Juve a due velocità: ecco come Allegri ha preparato lo scherzo al Friburgo

FRIBURGO - La partita che ha in testa Max Allegri : l'ha preparata così, anche se ha spiegato che alla squadra parlerà solo a poche ore dal match di Friburgo che vale il passaggio ai quarti. Poi, come dice il tecnico livornese, il calcio non è matematica: basta un episodio a cambiare la storia di una partita. Ma dopo la sfida dell'andata e l '1-0 firmato da Di Maria allo Stadium , Allegri ha le idee chiare su come affrontare la bolgia dell'Europa Park Stadion, con i suoi 35 mila spettatori.

La fame di Vlahovic

Primo: evitare di giocare per lo zero a zero. «Sarebbe il modo migliore per sbagliare», ha sintetizzato l'allenatore bianconero: servirà dunque una Juventus vera, a due velocità. In grado perciò di difendere con ordine e senza affanni, evitando di far crescere l'autostima degli avversari, ma anche di costruire e organizzare azioni d'attacco puntando magari su quel Kostic che in Bundesliga, con la maglia dell'Eintracht, riuscì a segnare due gol proprio al Friburgo. Inutile ribadire poi che nell'area di rigore tedesca i bianconeri potranno contare sulla fame di Vlahovic, a secco da esattamente un mese.