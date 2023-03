Juve, tra plusvalenze e manovra stipendi: i tempi per chiudere tutto

Pensiero ricorrente tra i tifosi bianconeri: quando finirà tutto questo? Questo calvario fatto di inchieste, udienze, Consigli di Stato, Collegi, Tar, Cfa, Gup, sgrunt, arg e splash... Quanto dichiarato martedì dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, in questo senso, un brivido lungo la schiena l’ha suscitato. «Il campionato emetterà un suo verdetto. Noi rimaniamo in attesa del giudizio del Collegio di Garanzia per una sola società. Ci sono altre verifiche da parte della procura, non so se saranno definite in questo campionato o in momenti successivi ma la giustizia deve seguire il suo corso».