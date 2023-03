Friburgo-Juve, rigore dato col Var ed espulsione di Gulde: cosa è successo

Partita ricca di emozioni in Germania per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Friburgo e Juventus. La squadra di Allegri, dopo aver creato numerose palle gol, è riuscita a sbloccare il risultato con un penalty realizzato proprio da Dusan Vlahovic. Una grandissima giocata di Fagioli libera la progressione di Gatti in area, la cui conclusione viene prima deviata con il braccio destro da Gulde prima di essere salvata sulla linea. Inizialmente l'arbitro non aveva concesso il rigore, ma dopo essere stato richiamato dal Var ed aver rivisto il contatto all'On Field Review ha optato per il tiro dagli 11 metri e per il secondo giallo per il giocatore del Friburgo, che lascia così il campo prima del tempo.