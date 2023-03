Juventus, Milik corre e mette l’Inter nel mirino

I dubbi

Bene: al netto di ciò che ha raccontato a livello di problematiche la gara di ieri sera contro i tedeschi, oggi Allegri farà la conta per capire il tipo di match che potrà impostare contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Dunque occhi su Milik, che a fine gennaio alzò bandiera bianca a causa della “lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra”. In teoria l’attaccante polacco, che sta proseguendo con profitto e buoni risultati il ciclo di guarigione previsto in poco meno di due mesi, potrebbe anticipare la sua convocazione e quindi essere a disposizione per il match contro l’Inter. Un recupero importante se dovesse andare in porto, in modo da offrire al tecnico livornese un’opzione in più per quanto riguarda il reparto offensivo. Per quello che riguarda la difesa, invece, da verificare la situazione di Bonucci che per via della botta rimediata nella partita di domenica sera all’Allianz Stadium non ha preso parte alla trasferta di Friburgo ed è quindi in dubbio per il match di dopodomani a Milano. Da valutare anche Fabio Miretti, che prima della trasferta in Germania si era allenato con una fasciatura alla coscia e che poi è stato mandato in panchina in favore di Kean, piazzato in avanti al fianco di Vlahovic.