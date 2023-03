Juventus d’aprile: dieci sfide decisive, sarà un mese di fuoco!

TORINO - Non sarà una passeggiata di salute, quella che attenderà la Juventus nel prossimo mese. Uno scherzo del calendario, anzi un pesce d’aprile, ma in fin dei conti ha ragione Massimiliano Allegri quando, con il pragmatismo ormai universalmente riconosciutogli, filosofeggia dicendo che «più partite ci sono, più si gioca e più c’è spettacolo». Significa che la Juventus arriva in primavera in corsa in tutte le competizioni: persa la Champions durante l’autunno, ha onorato il cammino in Europa League e nel 2023 non ha perso un colpo in Coppa Italia. E poi c’è il campionato del quale tenere conto, pur nell’incertezza di quello che è e che potrà essere in base alle ormai celeberrime questioni extra campo. E ha ragione Allegri anche quando sottolinea che domani «c’è l’Inter e poi avremo la sosta per riposarci perché dopo ci attende un periodo con tanti impegni». Per cui, superato il derby d’Italia, un bel respiro profondo - e dalle parti della Continassa sperano che dalle Nazionali tornino tutti in perfetta forma - prima dell’immersione di aprile.