Juventus, il rebus di Allegri e l'Inter da stanare. Chi con Vlahovic?

TORINO - Data per scontata la presenza di Vlahovic al centro del reparto offensivo, Allegri parla prima dell’ultimo allenamento e apre al grande dubbio tra Di Maria e Chiesa . Esclude l’ipotesi tridente visto che non avrebbe cambi con Kean squalificato e Milik ancora indisponibile è così resta aperto il ballottaggio con l’incognita della condizione fisica dei due fantasisti. Come del resto Miretti che oggi sarà valutato dopo l’allenamento destinato a chiarire le idee dello stesso Allegri.

Juve, decide lo staff medico

Anche per questa ultima giornata di campionato prima della sosta il tecnico si trova a dover scegliere in base ai nulla osta che arriveranno dal medico. In effetti Allegri su Di Maria aveva dispensato ottimismo già prima della gara col Friburgo dove non ha poi giocato. Solo pretattica?