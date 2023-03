Orgoglio Calvo: Contro l'Inter titolari dalla Next Gen, è il progetto Juve

MILANO - A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby d'Italia tra Inter e Juventus, ai microfoni di Dazn interviene lo Chief Football Officer bianocnero, Francesco Calvo che si proietta subito sulla delicata partita di San Siro: "Sicuramente è il momento di invertire la rotta. Una coincidenza non aver vinto in trasferta, ma siamo concentrati e determinati". Sul campo la sfida ai nerazzurri di Inzaghi, fuori dal campo l'arrivo del 19 aprile per la sentenza sul caso plusvalenze: "Non abbiamo previsioni, il 19 avremo delle certezze, il giorno dopo avremo una gara importante di Europa League. Abbiamo le forze per tenere concentrata una squadra indipendentemente dal verdetto del Collegio di garanzia del Coni".

Juve, Calvo e l'orgoglio Next-Gen

"Noi siamo felici che Angel si stia esprimendo al meglio, nella prima parte di stagione ha avuto qualche problema fisico. Adesso sta bene e siamo felici di quello che sta facendo. Nel futuro? Lui ha avuto parole d'affetto per la Juve che fanno piacere. Con lui parliamo costantemente, lo facciamo dietro le quinte, abbiamo ancora una stagione lunga, ci prendiamo il nostro tempo e se avremo da fare annunci li faremo". Parla così Francesco Calvo del futuro di Di Maria, su Rabiot aggiunge: "E' un giocatore molto forte, anche lui ha spiegato quanto sta bene alla Juventus e per noi è un orgoglio. Stiamo ragionando sul futuro, senza fretta, ci sono ancora tante incognite sulla nostra stagione. Il verdetto del Collegio di Garanzia sarà importante per la programmazione del futuro". Poi un pensiero sui tanti giovani protagonisti in questa stagione bianconera: "Un grande lavoro iniziato 5 anni fa con la Next Gen, stasera abbiamo tre giocatori nati dopo il 2000 in campo. Vedere Miretti, Fagioli, Soulè, illing, Barrenechea in prima squadra è motivo di grande orgoglio. Era il fulcro del progetto a lungo termine, siamo orgogliosi per la Juventus e per il calcio italiano".