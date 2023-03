Inter-Juve e il gol di Kostic: ecco perché è stato convalidato da Chiffi

Filip Kostic ha sbloccato il derby d' Italia tra Inter e Juventus con un gran tiro di sinistro ad incrociare che ha portato i bianconeri sull'1-0 al 23'. I tifosi bianconeri, comunque, sono rimasti con il fiato sospeso per qualche minuto poichè la rete realizzata dal serbo ha rischiato di essere stata annullata per fallo di mano.

L'inizio azione ha visto Vlahovic e Rabiot fraseggiare in avanti prima di servire Kostic: le riprese televisive hanno cercato di cogliere un possibile tocco con il braccio del francese. Nonostante questo non ci sono state immagini chiare dell'intervento falloso quindi è stato sufficiente solo un check in sala Var senza che Chiffi venisse richiamato all'On Field Review. Le uniche istantanee indiscutibili sono quelle del tocco-stop di Vlahovic, che aveva il braccio regolarmente aderente al corpo.