Brutte notizie per Massimiliano Allegri sul fronte infortuni. Durante il derby d'Italia contro l'Inter il tecnico bianconero ha inserito in campo Federico Chiesa al posto di Soulé al 66' per provare a chiudere il match. L'esterno bianconero, entrato subito bene in partita, ha però iniziato a zoppicare dopo neanche 20' ed è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco all'85' di gioco. Il classe 1997 ha accusato un dolore dietro al ginocchio destro, quello non operato.