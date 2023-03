Cattaneo provoca, Allegri replica: "Alla Juve siamo signori"

"Se mettete in dubbio ciò che fischiano allora in malafede siete voi. Non cercate sempre polemiche. Il gol con la Salernitana è oggettivo, stasera è soggettivo. In questo noi siamo signori, accettiamo le decisioni dell'arbitro". È la risposta tranchant di Massimiliano Allegri al tentativo di spostare la discussione televisiva su Inter -Juventus sul tocco-non tocco di Rabiot che neanche svariate telecamere sono riuscite a chiarire. Protagonista dallo studio televisivo il conduttore Marco Cattaneo , ricordato dai tifosi bianconeri per l'accoglienza riservata a Scanavino qualche mese fa chiedendo all'appena nominato dg se fosse stato scelto per ripulire l'immagine della Juventus .

Stasera, dopo aver risposto alle domande tra gli altri di Stramaccioni e Barzagli, ospiti in studio insieme a Hernanes, il tecnico ha replicato duramente alle parole del conduttore che ironizzava come si fosse passati dalle braccia di De Ligt che causavano un sacco di calci di rigore al braccio sinistro di Rabiot negli ultimi sette giorni: "Guardi non mi faccia arrabbiare, della Salernitana non mi è stato mai chiesto niente, le decisioni dell'arbitro vanno accettate, c'è un VAR, all'andata con l'Inter ci hanno annullato un gol che non si capiva se era di mano, non era di mano. Gli episodi vanno accettati, come facciamo noi, siamo molto signori in questo, accettiamo. Non era facile per Chiffi. Parliamo di calcio, non di arbitri. Ricordo a Bergamo che ci annullarono un gol per un intervento Lichtsteiner-Gomez di un minuto prima, dissi: Il Var deve essere oggettivo per essere funzionale. Se diventa soggettivo è un problema. Con la Salernitana era oggettivo. Se stasera annullava Rabiot, sarebbe stato un utilizzo soggettivo. Meglio non parlarne degli arbitri, meno ne parliamo più li aiutiamo. Altrimenti i primi a fare polemica siete voi, che mettete sempre in dubbio quello che fischia. Torniamo a domandare le cose di calcio all'allenatore".