Inter-Juventus: Allegri, il gol da annullare, il Var e la Salernitana

Allegri ha poi continuato: "Bisogna vincere le partite soprattutto per vivere bene i giorni successivi. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi contro un'Inter molto forte. Sono uscito prima perchè mi stavo innervosendo, per non prendere un'ammonizione dato che sono diffidato o uscire fuori me ne sono andato per lasciare la squadra serena". Sul centrocampo e su Fagioli : "C'è una crescita generale di tutta la squadra, anche a livello difensivo abbiamo concesso poco. Purtroppo non abbiamo mai avuto Pogba , Paredes ha fatto bene all'inizio poi l'ho usato meno ma sono tutti giocatori importanti. Fagioli ha tecnica e quantità, sta crescendo bene. Locatelli è stato bravo nelle chiusure".

Allegri: "Gol da annullare? Le decisioni dell'arbitro vanno accettate"

Sull'episodio del gol: "Con la Salernitana non è mai successo niente... Le decisioni dell'arbitro vanno accettate. All'andata con l'Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva se era mano o no. Gli episodi vanno accettati nel bene o nel male, noi siamo molto signori e non facciamo tanto casino. Per Chiffi non era semplice arbitrare oggi. Parliamo di calcio, non di arbitri. Quando è stato introdotto il Var, dopo un'Atalanta-Juve in cui è stato annullato un gol, io dissi che il Var se è oggettivo è funzionale, se diventa soggettivo è un problema. Con la Salernitana era una cosa oggettiva, oggi diventa quasi soggettiva". Allegri ha continuato: "Abbiamo fatto casino sbagliando, gli arbitri lasciamoli perdere perchè meno ne parliamo e più li aiutiamo. La malafede siete voi, mettete sempre in dubbio quello che fischiano. Mi domandi perchè ho sbagliato una sostituzione o meno, io di polemiche non ne faccio, sono andato via 5' prima..."