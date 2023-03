Inter-Juve, Max a San Siro: allegramente furioso, fra strategia e pressioni

INVIATO A MILANO - Scene da un Derby d’Italia. Vinto. Massimiliano Allegri sbraita e bercia contro i suoi perché non gestiscono bene alcuni possessi palla. E vabbè, ci sta. Non è una novità, soprattutto allorché la Juventus è in vantaggio. Ma poi: Allegri che sbraita e bercia pure contro gli arbitri perché non… gestiscono bene alcuni falli o non falli. «Oh, ma uno ce lo fischiate anche a noi?!?!». Fino a che il tecnico bianconero finisce addirittura per lasciare anzitempo il campo, in segno di protesta, e avviarsi verso gli spogliatoi. Salvo poi andarsene proprio, di fatto auto-sostituendosi, prima di rischiare di «sbroccare» e di farsi cacciare dall’arbitro.

In tv

E poi ancora Allegri appare bello focoso pure davanti alle telecamere o in conferenza stampa: guai a sentir parlare di fallo di mano di Rabiot, guai a sentirsi dire che un po’ è stato tolto alla Juventus (Salerno) ma anche un po’ è stato ridato (a Milano). Allegri non ne può più. E reagisce: «Basta polemiche, ne abbiamo già abbastanza, non è il caso che io parli di arbitri». Poi un po’ lo fa, ma solo fino a un certo punto…

In sostanza

L'Allegri 2022-23 è in versione arrembante come mai l’avevamo visto alla Juventus. Sta inanellando show e siparietti, liti. Dai rimbrotti ai tifosi, ai match in tv, alle auto espulsioni per evitare il peggio… La curiosità resta: può essere che abbia perso la sua proverbiale serenità perché questa annata è davvero troppo anche per lui, in termini di pressioni e contrattempi da gestire (tra infortuni, sentenze, penalizzazioni, polemiche). O può essere che, semplicemente, ritenga che sia cosa buona e giusta, utile e fondamentale - in momenti come questi - mandare un messaggio forte di compattezza e grinta, di Juve contro tutti, per far capire bene al gruppo il rumore dei nemici. Quale che sia la ragione, però, risultati alla mano: sta funzionando…