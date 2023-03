Inter-Juve, Gatti: “A fine stagione diventerò brasiliano. Salto enorme”

TORINO - Al termine della partita vinta contro l'Inter, il difensore della Juventus Federico Gatti si è presentato ai microfoni di DAZN, dove è stato premiato con un bel 7,5 ("Non fa passare nessuno e gioca con grande personalità") dall'ex bianconero Andrea Barzagli. Un voto che lo ha lusingato: "Se mi piace la pagella? E come fa a non piacermi? È già troppo così, va benissimo e porto a casa".

Inter-Juve, le parole di Gatti

Poi ha parlato di questo suo primo anno a Torino: “Devo ringraziare i miei compagni, mi alleno con dei campioni e mi trattano veramente come uno di loro, anche se sono l'ultimo arrivato. Stasera abbiamo ottenuto una grandissima vittoria di sofferenza e di gruppo, davvero bellissima. Il salto che ho fatto quest'anno è enorme, passare dalla Serie B alla Juventus è impressionante. Ci vuole tanto tempo, ma deve essere l'inizio del mio percorso. Il mio obiettivo è farmi trovare pronto ogni allenamento e ogni volta che il mister mi chiama in causa, dando sempre tutto me stesso in campo”. E nel frattempo ruba con lo sguardo i segreti ai colleghi brasiliani, i titolari del reparto: "Anch'io diventerò brasiliano a fine anno (ride, ndr). È bello, imparo tantissimo da loro, lavoro con dei campioni. Sia a livello difensivo, sia a livello di collettivo, c'è solo da imparare".