Inter-Juventus, Locatelli: “Quando vinci a casa loro è sempre bello”

TORINO - Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di SkySport subito dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter : "Quando vinci qui è sempre bello e difficile, abbiamo dimostrato di essere forti quindi siamo felici". Soddisfazione anche dal punto di vista personale: "Sto bene, quando giochi tante partite di fila è sempre meglio. Mi sento in fiducia, abbiamo trovato un assetto importante ed è meglio per tutti".

Inter-Juve, le parole di Locatelli

Locatelli sa di poter ancora migliorare in questo ruolo: “Ho compiti più di equilibrio in regia, anche se in un centrocampo a 3, con due giocatori intelligenti come Fagioli e Rabiot, devo cercare anche io di andare più avanti a cercare la conclusione, questa cosa mi manca un po’”. E chissà che lavorando su questi margini miglioramento non possa riuscire a ritrovare la Nazionale, visto che è stato escluso dall'ultima lista di convocati: "Ci rimango male, ma io devo dimostrare sul campo di poterci stare".