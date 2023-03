Inter-Juventus, Fagioli gasa: “Contro tutti e tutto”. Le reazioni social

Il derby d'Italia non è mai una partita come le altre. La Juventus ha approcciato la sfida nel migliore dei modi e si è imposta sull'Inter al Meazza grazie al gol di Kostic nel primo tempo. Una vittoria importante per la storia e per la classifica: in attesa di capire cosa accadrà in seguito al ricorso per la penalizzazione, i bianconeri si sono avvicinati notevolmente alla zona Champions League che ora è a 7 punti di distanza. Oltre ad Allegri, anche i giocatori hanno compreso bene quanto sia stato fondamentale trovare il successo ieri.