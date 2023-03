Inter-Juventus, Landucci e Fabris mano nella mano: la foto virale

La vittoria della Juventus contro l'Inter è arrivata al termine di una sfida tesa e non priva di nervosismi. Oltre alle proteste nerazzurre per il gol segnato da Kostic, il match è stato caratterizzato da diverse discussioni in campo come in occasione del fischio finale quando si è scatenata una rissa tra i giocatori, su tutti Paredes e Vlahovic con D'Ambrosio e Correa. Tanta apprensione anche in panchina, dove Allegri è addirittura andato via dal campo prima ("Mi stavo innervosendo, volevo lasciare la squadra tranquilla") e non solo. Durante i minuti di recupero (precisamente al 93') le telecamere hanno infatti inquadrato il vice allenatore Landucci, che visibilmente teso ha tenuto la mano del team manager Fabris. La foto è diventata subito virale sui social ed è stata commentata e ripubblicata da tantissimi tifosi bianconeri.