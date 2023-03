Inter-Juventus, Allegri e Fagioli: il calcio al culotto è virale

TORINO - Prima ne ha elogiato il "culotto", poi l'ha preso a calci (ma in senso buono, s'intenda). Massimiliano Allegri è stato protagonista di un nuovo siparietto divertente con Nicolò Fagioli nel corso della partita vinta a San Siro contro l'Inter. Il centrocampista, autore di una prestazione magistrale, è stato un grande protagonista della sfida e il tecnico per incoraggiarlo gli ha dato un affettuoso calcio nel sedere, per spronarlo a dare tutto e mantenere alta l'intensità.

Allegri e il calcio al "culotto" di Fagioli

L'immagine è stata postata sul profilo Instagram di Dazn, con la didascalia "incoraggiamento". E sotto al post è comparso poco dopo anche il like del diretto interessato, Fagioli. Un fotogramma diventato subito virale, anche perché si collega direttamente alla descrizione che Allegri aveva fatto del centrocampista la settimana scorsa: "Sta crescendo come motore. Ha un bel culotto con le gambe piantate e quindi è difficile spostarlo". A meno che non venga preso a calci. In senso buono, ovvio.