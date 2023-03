Infortunio Chiesa, l'esito degli esami e il comunicato della Juventus

La Juventus ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale in merito alle condizioni di Federico Chiesa dopo il problema fisico riportato nella sfida sul campo dell'Inter : "Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".

Chiesa, l'infortunio in Inter-Juventus

Chiesa ha riportato un problema fisico durante la partita di campionato tra Inter e Juventus a San Siro. L'ex calciatore della Fiorentina è entrato in campo al 66' minuto di gioco al posto di Soulé, facendo subito vedere buone iniziative, ma poi ha iniziato a zoppicare e dopo neanche 20 minuti dal suo ingresso in partita è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Al minuto 85, infatti, Allegri ha inserito Paredes al posto dell'infortunato Chiesa, che si è seduto in panchina rivalendo all'inviato di Sky di aver accusato un dolore al tendine del ginocchio.

Chiesa, infortunio anche a Friburgo

Per un problema simile l'attaccante si era dovuto fermare anche durante la partita di Europa League, nel ritorno degli ottavi di finale a Friburgo contro la squadra tedesca: un quarto d'ora a mille e poi il segnale per chiamare la sostituzione che aveva fatto tremare tutti i tifosi oltre che Allegri e i compagni di squadra: gli esami anche allora avevano mostrato l'assenza di lesioni, ma chiaramente il problema c'è e va risolto magari in questo periodo di pausa.

Chiesa non va in Nazionale

A questo punto la notizia è che Federico Chiesa non va in Nazionale. La decisione è arrivata proprio dopo gli esami, il dolore continua ad esserci, il ct sperava almeno per Malta ma dovrà rinunciare al numero 7 bianconero