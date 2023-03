Juve, Rabiot per Kostic-gol: le certezze arbitrali contro la rabbia Inter

TORINO - Fatica a placarsi l’eco delle polemiche interiste sul presunto tocco di mano di Adrien Rabiot in occasione dell’azione che, l'altra sera a San Siro, ha portato il francese a servire Filip Kostic , autore del diagonale rasoterra di sinistro che ha deciso il match. Fatica a placarsi nonostante la gran parte degli ex arbitri, intervenuti sull’argomento, abbiano espresso un parere favorevole sull’esito dell’episodio contestato poiché, in caso di assenza di immagini chiare e che determinino la certezza di un fallo, vale la decisione presa dal campo dal direttore di gara, Chiffi nel caso di domenica.

In USA funziona così

Nel frattempo trapela in maniera piuttosto evidente e chiara il fastidio della dirigenza dell’Aia per le parole di Inzaghi che ha parlato di mancanza di rispetto da parte di chi deve prendere decisioni in merito. Del resto non si tratta di una declinazione tutta italiana, bensì di una prassi che per esempio esiste già da anni nel mondo dello sport professionistico statunitense, vedasi basket e football americano, dove in caso di video non dirimente nemmeno se visto alla moviola, vale la scelta arbitrale assunta in campo. «Piaccia o non piaccia», direbbe Massimiliano Allegri.